В Киевской области будут судить чиновницу МСЭК, которая требовала $10 000 за установление III группы инвалидности

Чиновнице грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении исполняющей обязанности главы Фастовской межрайонной МСЭК коммунального учреждения «Областное бюро медико-социальной экспертизы», которую разоблачили на вымогательстве и получении денег за установление 50-летнему мужчине третьей группы инвалидности, передает Киевская городская прокуратура.

Установление инвалидности, на которую мужчина по состоянию здоровья не имел права, обвиняемая оценила в 10 000 долларов США.

«По договоренности его фиктивно оформили в стационар больницы, где пациент должен был пройти необходимые обследования и был проинструктирован, как следует себя вести и передвигаться, чтобы врачи поверили, будто у него действительно есть проблемы с ногой», — сообщили в прокуратуре.

Правоохранители задокументировали всю процедуру проведения медико-социальной экспертизы и выдачу соответствующих медицинских документов, благодаря которым военнообязанному мужчине установили третью группу инвалидности.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу. Чиновнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.

На имущество врача наложен арест с целью обеспечения конфискации.

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