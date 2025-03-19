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Налоговая разъясняет, является ли базой начисления ЕСВ сумма выходного пособия работнику при увольнении

07:00, 19 марта 2025
Отмечается, что сумма выходного пособия, начисленная работодателем наемному работнику при его увольнении, не является базой начисления единого взноса.
Налоговая разъясняет, является ли базой начисления ЕСВ сумма выходного пособия работнику при увольнении
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Налоговая служба в Херсонской области объясняет, является ли базой начисления ЕСВ сумма выходного пособия работнику при увольнении.

Отмечается, что базой начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее – единый взнос) для предприятий, учреждений и организаций, использующих труд физических лиц на условиях трудового договора (контракта) или на других условиях, предусмотренных законодательством, является сумма начисленной каждому застрахованному лицу заработную плату. тельные и компенсационные выплаты, в том числе в натуральной форме, определяемые в соответствии с Законом Украины «Об оплате труда» (п. 1 части первой ст. 7 Закона Украины от 8 июля 2010 года №2464-VI «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»).

Определение видов выплат, относящихся к основной, дополнительной заработной плате и другим поощрительным и компенсационным выплатам, при начислении единого взноса предусмотрено Инструкцией по статистике заработной платы, утвержденной приказом Государственного комитета статистики Украины от 13.01.2004 №5.

Суммы выходного пособия при прекращении трудового договора входят в другие выплаты, не относящиеся к фонду оплаты труда.

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налоговая

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