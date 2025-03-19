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Кабмин ввел новый механизм оплаты расходов на улучшенное питание военных в медучреждениях

15:39, 19 марта 2025
В Украине военные теперь будут получать компенсацию на улучшенное питание в больницах.
Кабмин ввел новый механизм оплаты расходов на улучшенное питание военных в медучреждениях
Фото: mod.gov.ua
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Кабинет Министров Украины на заседании 18 марта утвердил новый механизм оплаты расходов на улучшенное питание для военнослужащих в гражданских учреждениях здравоохранения. Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Вместо фиксированной оплаты питания за определенный период теперь будет осуществляться компенсация фактических расходов медицинских учреждений на продукты для обеспечения военных улучшенным питанием. Однако сумма компенсации не будет превышать установленного предельного размера.

Изменения были приняты в соответствии с постановлением Кабинета Министров «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины относительно предельного размера оплаты расходов на улучшенное питание военнослужащих».

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военные Кабинет Министров Украины Минобороны питание

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