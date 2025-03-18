Александр Усик стал доктором философии по специальности «Право»

Александр Усик получил научную степень доктора философии по специальности «Право» за работу о международном спортивном сотрудничестве.

Фото: suspilne.media

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Украинский боксер Александр Усик получил научную степень доктора философии по специальности «Право». Информация об этом появилась в системе NAQA.Svr, принадлежащей Национальному агентству по обеспечению качества высшего образования.

Согласно данным системы, защита диссертации Усика успешно состоялась, и теперь его научная степень отображается как «степень присуждена».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», тема работы 38-летнего спортсмена - «Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта». Защита диссертации состоялась в Харьковском национальном университете внутренних дел.

В своей научной работе Усик предлагает имплементировать зарубежный опыт международного сотрудничества в области спорта и физической культуры, в частности через создание вневедомственных организаций на примере Великобритании. Он также выступает за развитие спортивной инфраструктуры в Украине, внедрение механизмов спонсорства для повышения уровня украинского спорта, а также за программы обмена опытом между спортсменами и тренерами, включая поддержку подготовки молодежи за рубежом.

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