Олександр Усик став доктором філософії за спеціальністю «Право»

Олександр Усик отримав науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю «Право» за роботу про міжнародне спортивне співробітництво.

Фото: suspilne.media

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Український боксер Олександр Усик здобув науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю «Право». Інформація про це з’явилася в системі NAQA.Svr, що належить Національному агентству із забезпечення якості вищої освіти.

Згідно з даними системи, захист дисертації Усика успішно відбувся, і тепер його науковий ступінь відображається як «ступінь присуджено».

Як раніше писала «Судово-юридична газета», тема роботи 38-річного спортсмена — «Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту». Захист дисертації відбувся в Харківському національному університеті внутрішніх справ.

У своїй науковій роботі Усик пропонує імплементувати зарубіжний досвід міжнародного співробітництва в галузі спорту та фізичної культури, зокрема через створення позавідомчих організацій на прикладі Великої Британії. Він також виступає за розвиток спортивної інфраструктури в Україні, впровадження механізмів спонсорства для підвищення рівня українського спорту, а також за програми обміну досвідом між спортсменами та тренерами, включаючи підтримку підготовки молоді за кордоном.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.