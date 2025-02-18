Боксер Усик збирається захищати дисертацію за спеціальністю «Право»

Український боксер Олександр Усик планує захистити дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю "Право". Про це пише видання Tribuna.

Тема дисертації 38-річного боксера "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Він захищатиме її у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Нагадаємо, що ще у 2020 році Усик став студентом Харківського національного університету внутрішніх справ. Він здобуває другу вищу освіту — раніше Усик закінчив Львівський державний університет фізичної культури.

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