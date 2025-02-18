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Боксер Усик збирається захищати дисертацію за спеціальністю «Право»

15:04, 18 лютого 2025
Олександр Усик буде захищати дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю «Право».
Боксер Усик збирається захищати дисертацію за спеціальністю «Право»
Фото: пресслужба Riyadh Season
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Український боксер Олександр Усик планує захистити дисертацію для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю "Право". Про це пише видання Tribuna.

Тема дисертації 38-річного боксера "Адміністративно-правове забезпечення міжнародного співробітництва у сфері фізичної культури та спорту".

Він захищатиме її у Харківському національному університеті внутрішніх справ.

Нагадаємо, що ще у 2020 році Усик став студентом Харківського національного університету внутрішніх справ. Він здобуває другу вищу освіту — раніше Усик закінчив Львівський державний університет фізичної культури.

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право Олександр Усик

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