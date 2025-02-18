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У Вінниці священника, який виправдовував війну, засудили до 5 років ув'язнення

19:23, 18 лютого 2025
Настоятель храмів поширював матеріали, у яких виправдовував збройну агресію РФ проти України.
У Вінниці священника, який виправдовував війну, засудили до 5 років ув'язнення
Фото: Вінницький апеляційний суд
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Вінницький апеляційний суд залишив у силі рішення щодо ув’язнення священника з Вінницької єпархії УПЦ МП за поширення матеріалів з виправдовуванням війни РФ проти України. Про це повідомляє пресслужба суду. 

Настоятель храмів двох сіл Хмільницького району поширював матеріали, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, розпочатої 2014 року.

Калинівський районний суд визнав його винним у скоєнні злочинів, передбачених частинами 2 і 3 статті 436-2 Кримінального кодексу України, і як покарання призначив 5 років позбавлення волі без конфіскації майна.

Це рішення і залишив у силі ВАС, відхиливши апеляційні скарги обвинуваченого та його захисника. У клопотаннях вони порушували питання про зміну вироку суду першої інстанції в частині призначеного покарання. Просили установити трирічний іспитовий строк (справа № 132/3018/24). 

«Я завжди визнавав агресію росії і не виправдовую вбивство. Усвідомлюю, що був неправим. Коли поширював відео, злого умислу не вбачав і не знав тоді, що мої дії – незаконні», – сказав під час апеляційного розгляду обвинувачений.

Зазначено, що священник визнав свою провину та висловив шкоду за скоєне. Однак прокурор поставив під сумнів деякі його слова, зокрема щодо необхідності постійного догляду через хвороби за його синами та матір’ю, яка проживає у Крижополі.

У ВАС також зазначили, що священнослужитель Вінницької єпархії УПЦ МП надіслав у месенджер своїм знайомим відео, які містять, зокрема, глорифікацію ополченця із «лнр», а російську агресію проти України названо «внутрішнім громадянським конфліктом».

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