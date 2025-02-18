В Виннице священника, который оправдывал войну, приговорили к 5 годам заключения

Настоятель храмов распространял материалы, в которых оправдывал вооруженную агрессию РФ против Украины.

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Винницкий апелляционный суд оставил в силе решение о тюремном заключении священника из Винницкой епархии УПЦ МП за распространение материалов с оправданием войны РФ против Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Настоятель храмов двух сел Хмельницкого района распространял материалы, в которых содержится оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой ​​в 2014 году.

Калиновский районный суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины, и в качестве наказания назначил 5 лет лишения свободы без конфискации имущества.

Это решение оставил в силе ВАС, отклонив апелляционные жалобы обвиняемого и его защитника. В ходатайствах они поднимали вопрос об изменении приговора суда первой инстанции в части назначенного наказания. Просили установить трехлетний испытательный срок (дело №132/3018/24).

«Я всегда признавал агрессию России и не оправдываю убийство. Осознаю, что был неправ. Когда распространял видео, злого умысла не видел и не знал тогда, что мои действия – незаконны», – сказал во время апелляционного разбирательства обвиняемый.

Отмечено, что священник признал свою вину и ущерб за содеянное. Однако прокурор поставил под сомнение некоторые его слова, в частности, о необходимости постоянного ухода из-за болезней за его сыновьями и матерью, проживающей в Крыжополе.

В ВАС также отметили, что священнослужитель Винницкой епархии УПЦ МП направил в мессенджер своим знакомым видео, содержащим, в частности, глорификацию ополченца из «лнр», а российская агрессия против Украины названа «внутренним гражданским конфликтом».

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