Практика судов
  1. В Украине

Боксер Усик собирается защищать диссертацию по специальности «Право»

15:04, 18 февраля 2025
Александр Усик будет защищать диссертацию для получения ученой степени доктора философии по специальности «Право».
Боксер Усик собирается защищать диссертацию по специальности «Право»
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинский боксер Александр Усик планирует защитить диссертацию для получения ученой степени доктора философии по специальности "Право". Об этом пишет издание Tribuna.

Тема диссертации 38-летнего боксера "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Он будет защищать его в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Напомним, что еще в 2020 году Усик стал студентом Харьковского Национального университета внутренних дел. Он получает второе высшее образование – раньше Усик окончил Львовский государственный университет физической культуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

право Александр Усик

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Большая Палата Верховного Суда указала, кто является надлежащим ответчиком при обжаловании решений в процессе отбора кандидатов в КСУ

Истица в апелляционной жалобе к БП ВС отмечала, что, по ее убеждению, Конкурсная комиссия и Совещательная группа экспертов не являются субъектами властных полномочий, осуществляющих властную управленческую функцию в спорных правоотношениях.

Кабмин запланировал законопроект об укреплении системы декларирования и проверки добродетели судей в плане приоритетных действий на 2025 год

Также запланирован законопроект об изменениях в УПК о недопустимости злоупотребления процессуальными правами по коррупционным делам.

Налоговый террор или справедливость: как бизнес преследуют за уклонение от уплаты налогов

Применение уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в соответствии со статьей 212 УК возможно только при условии доказывания умысла и фактической неуплаты налоговых обязательств.

Кто сможет стать судьями Конституционного Суда по квоте Верховной Рады и Президента – финальный список

Всего на должности судей Конституционного Суда Украины есть 10 претендентов.

Сколько Украина может получить за создание нового специализированного админсуда от европейских партнеров

При выполнении ряда шагов, среди которых создание нового специализированного админсуда, Украина может получить от европейских партнеров 2,35 млрд евро кредита и 300 млн евро гранта, но если требование не будет выполнено, у партнеров могут возникнуть вопросы по потраченным средствам.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олег Васьковський
    Олег Васьковський
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Нана Вєкуа
    Нана Вєкуа
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Олексій Присяжнюк
    Олексій Присяжнюк
    суддя Господарського суду Харківської області