Боксер Усик собирается защищать диссертацию по специальности «Право»

Александр Усик будет защищать диссертацию для получения ученой степени доктора философии по специальности «Право».

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Украинский боксер Александр Усик планирует защитить диссертацию для получения ученой степени доктора философии по специальности "Право". Об этом пишет издание Tribuna.

Тема диссертации 38-летнего боксера "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта".

Он будет защищать его в Харьковском национальном университете внутренних дел.

Напомним, что еще в 2020 году Усик стал студентом Харьковского Национального университета внутренних дел. Он получает второе высшее образование – раньше Усик окончил Львовский государственный университет физической культуры.

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