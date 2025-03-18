У Рівному медикам продали неякісне взуття на майже 4 мільйони гривень

Директор київської фірми постане перед судом за неякісне взуття для рівненських медиків.

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На Рівненщині скерували до суду обвинувальний акт щодо керівника київської компанії, якому інкримінують заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

З’ясовано, що фірма уклала договір на постачання спеціального взуття для медичних працівників Рівненської області. У 2023 році заклад отримав 1036 пар черевиків, які не відповідали вимогам ДСТУ, тендерної документації та не мали належного маркування.

Як встановило слідство, директор підприємства заволодів бюджетними коштами у розмірі понад 3,7 млн грн, використавши їх у господарській діяльності компанії. Вину він заперечує.

Керівнику підприємства загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років із конфіскацією майна.

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