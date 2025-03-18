В Ровно медикам продали некачественную обувь почти на 4 миллиона гривен

Директор киевской фирмы предстанет перед судом за некачественную обувь для ровенских медиков.

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В Ровенской области направили в суд обвинительный акт в отношении руководителя киевской компании, которому инкриминируют завладение бюджетными средствами в особо крупных размерах.

Выяснено, что фирма заключила договор на поставку специальной обуви для медицинских работников Ровенской области. В 2023 году заведение получило 1036 пар ботинок, которые не отвечали требованиям ДСТУ, тендерной документации и не имели должной маркировки.

Как установило следствие, директор предприятия завладел бюджетными средствами в размере более 3,7 млн грн, использовав их в хозяйственной деятельности компании. Вину он отрицает.

Руководителю предприятия грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

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