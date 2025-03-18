Украина и ЕС завершили скрининг законодательства в сфере корпоративного права

В Брюсселе состоялась двусторонняя встреча Украины и Европейской комиссии по вопросу соответствия украинского законодательства праву ЕС в рамках Раздела 6 «Корпоративное право» Кластера 2 «Внутренний рынок». Об этом сообщила Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины.
В мероприятии принял участие член НКЦБФР Максим Либанов, а также представители Минюста, Минфина, Правительственного офиса координации европейской и евроатлантической интеграции и другие.
Ключевые вопросы, рассмотренные во время встречи:
Ранее Украина завершила подготовку к скринингу по двум переговорным главам в рамках интеграции в ЕС.
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