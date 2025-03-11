Украина завершила подготовку к скринингу по двум переговорным главам в рамках интеграции в ЕС

Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина провела координационные совещания по подготовке к двусторонним скрининговым встречам Украина-ЕС по Главе 6 «Корпоративное право», которая относится к Кластеру 2 «Внутренний рынок».

Источник фото: Офис Вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции

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Делегации Украины завершили подготовку к участию в скрининге по переговорным главам 6 «Корпоративное право» и 25 «Наука и исследования». Об этом сообщили в Офисе Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Двусторонние встречи представителей Украины и Европейской комиссии являются частью переговорного процесса вступления страны в ЕС.

Как указывается, главная переговорщица Украины, Вице-премьер-министр Ольга Стефанишина провела координационные совещания по подготовке к двусторонним скрининговым встречам Украина-ЕС по Главе 6 «Корпоративное право», которая относится к Кластеру 2 «Внутренний рынок».

«Мы приближаемся к завершению скрининга по Кластеру 2 «Внутренний рынок», который содержит ключевые вопросы, которые станут основой нашей экономической интеграции в Европейский Союз. Рада констатировать сегодня высокий уровень подготовки украинской Делегации к встрече. От вашей работы зависит как интеграция Украины в европейский общий рынок, так и то, насколько нам удастся отстоять собственные интересы в этом сложном процессе», – подчеркнула Ольга Стефанишина.

Кроме того, Вице-премьер-министр встретилась с первым заместителем Министра образования и науки Украины Евгением Кудрявцем для обсуждения подготовки к двусторонней встрече по Главе 25 «Наука и исследования», которая относится к Кластеру 3 «Конкурентоспособность и инклюзивный рынок».

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