Україна завершила підготовку до скринінгу за двома переговорними розділами в рамках інтеграції в ЄС

Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина провела координаційні наради щодо підготовки до двосторонніх скринінгових зустрічей Україна-ЄС за Розділом 6 «Корпоративне право», що належить до Кластера 2 «Внутрішній ринок».

Джерело фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції

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Делегації України завершили підготовку до участі у скринінгу за переговорними розділами 6 «Корпоративне право» та 25 «Наука і дослідження». Про це повідомили в Офісі Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції. Двосторонні зустрічі представників України та Європейської Комісії є складовою переговорного процесу вступу країни до ЄС.

Як вказується, головна переговірниця України, Віцепрем’єрка Ольга Стефанішина провела координаційні наради щодо підготовки до двосторонніх скринінгових зустрічей Україна-ЄС за Розділом 6 «Корпоративне право», що належить до Кластера 2 «Внутрішній ринок».

«Ми наближаємось до завершення скринінгу за Кластером 2 «Внутрішній ринок», який містить ключові питання, що стануть основою нашої економічної інтеграції в Європейський Союз. Рада констатувати сьогодні високий рівень підготовки української Делегації до зустрічі. Від вашої роботи залежить як інтеграція України до європейського спільного ринку, так і те, наскільки нам вдасться відстояти власні інтереси у цьому складному процесі», – підкреслила Ольга Стефанішина.

Крім того, Віцепремʼєр-міністерка зустрілась із першим заступником Міністра освіти і науки України Євгеном Кудрявцем для обговорення підготовки до двосторонньої зустрічі за Розділом 25 «Наука і дослідження», що належить до Кластера 3 «Конкурентоспроможність та інклюзивний ринок».

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