Україна та ЄС завершили скринінг законодавства у сфері корпоративного права

У Брюсселі відбулася двостороння зустріч України та Європейської Комісії щодо відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 6 «Корпоративне право» в рамках Кластера 2 «Внутрішній ринок». Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України .
У заході взяв участь Член НКЦПФР Максим Лібанов, а також представники Мінʼюсту, Мінфіну, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та інші.
Ключові питання, розглянуті під час зустрічі:
Раніше Україна завершила підготовку до скринінгу за двома переговорними розділами в рамках інтеграції в ЄС.
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