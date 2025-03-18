Практика судів
  1. В Україні

Україна та ЄС завершили скринінг законодавства у сфері корпоративного права

23:48, 18 березня 2025
Під час зустрічі було розглянуто питання про ⁠злиття та поділ публічних акціонерних товариств на внутрішньому ринку,⁠ ⁠процедури транскордонного злиття, поділу та перетворення ТОВ.
Україна та ЄС завершили скринінг законодавства у сфері корпоративного права
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Брюсселі відбулася двостороння зустріч України та Європейської Комісії щодо відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 6 «Корпоративне право» в рамках Кластера 2 «Внутрішній ринок». Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України .

У заході взяв участь Член НКЦПФР Максим Лібанов, а також представники Мінʼюсту, Мінфіну, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та інші.

Ключові питання, розглянуті під час зустрічі:

  • ⁠ ⁠злиття та поділ публічних акціонерних товариств на внутрішньому ринку;
  • ⁠ ⁠процедури транскордонного злиття, поділу та перетворення ТОВ;
  • ⁠ ⁠застосування цифрових інструментів у корпоративному праві;
  • ⁠ ⁠права акціонерів та корпоративне управління;
  • ⁠ ⁠заходи щодо боротьби з корупцією у сфері корпоративного права та інші.

Раніше Україна завершила підготовку до скринінгу за двома переговорними розділами в рамках інтеграції в ЄС.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

ЄС Україна

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати повернулися до розгляду законопроекту про приховування судових справ щодо мобілізації, ТЦК та військовослужбовців від громадськості у Реєстрі судових рішень

Комітет з питань правової політики рекомендував прийняти закон про заборону публікації у публічній частині Реєстру судових справ стосовно мобілізації, військового обліку та інших «чутливих» питань, але може статися так, що від громадськості приховають й інші справи.

У Верховній Раді пропонують зняти обмеження, яке забороняє бути кандидатами в судді ВАКС працівникам НАЗК, АРМА, податківцям та митникам

Комітет з правової політики пропонує скасувати обмеження для певних посадовців, які забороняють їм претендувати на крісло судді Вищого антикорупційного суду.

ВАКС: правосуддя з обвинувальним ухилом

Слідчі судді ВАКС уже на етапі обрання запобіжного заходу перебувають під впливом цілеспрямовано сформованої суспільної думки і їм треба виявляти мужність, щоб при ухваленні рішення не озиратися на громадський осуд та «атаку» громадських активістів – набагато простіше «йти за вітром», задовольняючи клопотання НАБУ/САП та застосовуючи до підозрюваних максимально суворі види процесуального примусу.

У Раді заявили, що будь-яке застосування фізичної сили представниками ТЦК неприпустиме, і ТЦК не можуть бути використані для обмеження прав та свобод людини

«Ми не голосували за «бусифікацію» – Олександр Бакумов прокоментував мету законопроекту про посилення відповідальності працівників ТЦК.

Допити членів ВККС по справі Оксани Царевич – що відомо

ВККС звинуватили у небажанні виконувати рішення Верховного Суду та у надмірній увазі до родичів Оксани Царевич.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Віталій Файдюк
    Віталій Файдюк
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Михайло Дармін
    Михайло Дармін
    суддя Центрального апеляційного господарського суду
  • Олександр Шляхтицький
    Олександр Шляхтицький
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду