Україна та ЄС завершили скринінг законодавства у сфері корпоративного права

Під час зустрічі було розглянуто питання про ⁠злиття та поділ публічних акціонерних товариств на внутрішньому ринку,⁠ ⁠процедури транскордонного злиття, поділу та перетворення ТОВ.

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У Брюсселі відбулася двостороння зустріч України та Європейської Комісії щодо відповідності українського законодавства праву ЄС за Розділом 6 «Корпоративне право» в рамках Кластера 2 «Внутрішній ринок». Про це повідомила Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України .

У заході взяв участь Член НКЦПФР Максим Лібанов, а також представники Мінʼюсту, Мінфіну, Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції та інші.

Ключові питання, розглянуті під час зустрічі:

⁠ ⁠злиття та поділ публічних акціонерних товариств на внутрішньому ринку;

⁠ ⁠процедури транскордонного злиття, поділу та перетворення ТОВ;

⁠ ⁠застосування цифрових інструментів у корпоративному праві;

⁠ ⁠права акціонерів та корпоративне управління;

⁠ ⁠заходи щодо боротьби з корупцією у сфері корпоративного права та інші.

Раніше Україна завершила підготовку до скринінгу за двома переговорними розділами в рамках інтеграції в ЄС.

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