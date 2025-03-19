Кабмін запровадив новий механізм оплати витрат на покращене харчування військових у медзакладах

В Україні військові тепер отримуватимуть компенсацію на покращене харчування у лікарнях.

Фото: mod.gov.ua

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Кабінет Міністрів України на засіданні 18 березня затвердив новий механізм оплати витрат на покращене харчування для військовослужбовців у цивільних закладах охорони здоров'я. Про це повідомило Міністерство оборони України.

Замість фіксованої оплати харчування за певний період тепер буде здійснюватися компенсація фактичних витрат медичних закладів на продукти для забезпечення військових покращеним харчуванням. Проте сума компенсації не перевищуватиме встановленого граничного розміру.

Зміни були ухвалені відповідно до постанови Кабінету Міністрів «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо граничного розміру оплати витрат на покращене харчування військовослужбовців».

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