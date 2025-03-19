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В Хмельницкой области судили 20-летнего парня, который забрал букет с могилы воина

07:36, 19 марта 2025
Молодого человека, укравшего с могилы павшего воина букет роз, обязали прочесть национально-патриотическую книгу.
В Хмельницкой области судили 20-летнего парня, который забрал букет с могилы воина
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В Хмельницкой области 20-летнего молодого человека судили за поругание над могилой воина. Об этом сообщает областная прокуратура.

В марте 2024 года житель Деражнянщины взял букет цветов из могилы Героя русско-украинской войны. Этот поступок привел к мучительным переживаниям матери украинского защитника, потерявшей сына на войне.

Стоимость нанесенного ущерба составила 2 220 гривен.

Обвиняемый свою вину в суде признал, искренне раскаялся, извинился и перечислил денежные средства на счет ВСУ за причиненный ущерб.

Ему назначено наказание в виде 4 лет ограничения свободы с испытательным сроком 1 год.

Также мужчину обязали прочесть национально-патриотическую книгу о буднях подольских волонтеров.

Приговор суда вступит в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования.

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