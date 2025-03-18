Германия планирует выдвинуть Анналену Бербок кандидатом на должность председателя Генеральной ассамблеи ООН

Правительство Германии предложит Бербок возглавить Генассамблею ООН в 2025/26 годах.

Фото: Civil Georgia

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Правительство Германии планирует выдвинуть действующего министра иностранных дел Анналену Бербок на должность председателя Генеральной ассамблеи ООН на сессию 2025/26 года. Об этом сообщает немецкое издание Neue Westfälische.

Немецкое федеральное правительство планирует выдвинуть Бербок кандидатом от Германии на ротационную должность председателя Генассамблеи ООН, которая избирается государствами-членами ежегодно. Глава МИД Германии, которая вскоре покинет свой пост из-за изменений в коалиции, ранее отказалась от руководства парламентской фракцией по личным причинам, объяснив свое решение желанием взять перерыв после многих лет активной работы.

Председатель Генассамблеи ООН председательствует на заседаниях и отвечает за их повестку дня. Анналена Бербок, 44 года, активно занимается политикой с 2008 года.

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