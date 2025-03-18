Частину України накриє пилова буря

Пилові бурі та пориви вітру до 20 м/с прогнозують у чотирьох областях.

Фото ілюстративне

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У вівторок, 18 березня, в Кіровоградській, Одеській, Миколаївській і Херсонській областях очікується пилова буря та пориви вітру до 20 м/с. Про це повідомили в ДСНС.

Через несприятливі погодні умови в регіонах оголошено жовтий рівень небезпеки. За даними синоптиків, погіршення погоди триватиме до кінця доби.

ДСНС попереджає, що буря може ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб, а також вплинути на рух транспорту. Водіям і пішоходам рекомендують бути особливо обережними.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.