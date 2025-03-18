Итальянская газета выпустила первый в мире номер, созданный полностью ИИ

Итальянская Il Foglio создала номер, где все тексты – работа искусственного интеллекта.

Фото: The Guardian

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Итальянская газета Il Foglio объявила о выходе первого в мире номера, полностью подготовленного с помощью искусственного интеллекта. Этот эксперимент, по словам редактора Клаудио Чераса, является частью месячного исследования влияния технологий на журналистику. Об этом сообщает The Guardian.

Четырехстраничный номер, получивший название Il Foglio AI, был напечатан в широкоформатном издании и появился в киосках и онлайн с 18 марта. Искусственный интеллект создал тексты, заголовки и цитаты, а журналисты участвовали только в постановке вопросов и чтении ответов.

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