Італійська газета випустила перший у світі номер, створений повністю ШІ

Італійська Il Foglio створила номер, де всі тексти – робота штучного інтелекту.

Фото: The Guardian

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Італійська газета Il Foglio оголосила про вихід першого в світі номера, повністю підготовленого за допомогою штучного інтелекту. Цей експеримент, за словами редактора Клаудіо Чераса, є частиною місячного дослідження впливу технологій на журналістику. Про це повідомляє The Guardian.

Чотиристорінковий номер, що отримав назву Il Foglio AI, був надрукований у широкоформатному виданні та з’явився в кіосках і онлайн з 18 березня. Штучний інтелект створив тексти, заголовки та цитати, а журналісти брали участь лише у постановці питань і читанні відповідей.

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