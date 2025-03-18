В Україні офіційно з’являться оператори дронів для аеророзвідки та розмінування

В Україні запроваджують нову категорію операторів безпілотників.

Фото: mod.gov.ua

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В Україні офіційно з’явиться нова категорія операторів – зовнішні пілоти безпілотних літальних апаратів, які будуть займатися аеророзвідкою та виявленням вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

Національний орган стандартизації затвердив відповідний стандарт ДСТУ 8820-4:2025, який встановлює вимоги до механізованого розмінування. Документ визначає принципи застосування спеціальної техніки для очищення територій від вибухонебезпечних предметів та набуде чинності 1 травня 2025 року.

Новий стандарт регламентує використання різних типів засобів механізованого розмінування, встановлює вимоги до підготовки операторів, унормовує заходи безпеки та гармонізує українське законодавство з міжнародними стандартами IMAS.

Також планується створення спеціального полігону для тестування обладнання, що дозволить перевіряти його ефективність у реальних умовах. Впровадження стандарту сприятиме підвищенню ефективності гуманітарного розмінування в Україні.

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