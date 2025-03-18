Практика судов
  1. В Украине

В Украине официально появятся операторы дронов для аэроразведки и разминирования

20:35, 18 марта 2025
В Украине вводят новую категорию операторов беспилотников.
В Украине официально появятся операторы дронов для аэроразведки и разминирования
Фото: mod.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине официально появится новая категория операторов - внешние пилоты беспилотных летательных аппаратов, которые будут заниматься аэроразведкой и обнаружением взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Национальный орган стандартизации утвердил соответствующий стандарт ДСТУ 8820-4:2025, который устанавливает требования к механизированному разминированию. Документ определяет принципы применения специальной техники для очистки территорий от взрывоопасных предметов и вступит в силу 1 мая 2025 года.

Новый стандарт регламентирует использование различных типов средств механизированного разминирования, устанавливает требования к подготовке операторов, нормирует меры безопасности и гармонизирует украинское законодательство с международными стандартами IMAS.

Также планируется создание специального полигона для тестирования оборудования, что позволит проверять его эффективность в реальных условиях. Внедрение стандарта будет способствовать повышению эффективности гуманитарного разминирования в Украине.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

ВСУ Минобороны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Белый дом опубликовал итоги разговора Трампа и Путина

По итогам разговора Трампа и Путина достигнуто согласие, что движение к миру в Украине начнется с прекращения огня в сфере энергетики и инфраструктуры – сообщает Белый дом.

Военнообязанные мужчины за границей от 18 до 60 лет смогут стать на воинский учет дистанционно – Верещук

Минобороны в течение недели внесет постановление, согласно которому граждане от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК.

Заработная плата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20-87% в зависимости от должности – ГСА

Существенно размер должностного оклада увеличится в апелляционных и местных специализированных судах и гораздо меньше – в районных судах.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Для конкурсантов на должность судьи уберут требование о 75% правильных ответов на тестировании по знанию истории украинской государственности

Депутаты решили еще больше упростить требования для кандидатов в судьи относительно знания истории украинской государственности.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України