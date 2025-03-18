В Украине официально появятся операторы дронов для аэроразведки и разминирования

В Украине вводят новую категорию операторов беспилотников.

Фото: mod.gov.ua

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В Украине официально появится новая категория операторов - внешние пилоты беспилотных летательных аппаратов, которые будут заниматься аэроразведкой и обнаружением взрывоопасных предметов. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Национальный орган стандартизации утвердил соответствующий стандарт ДСТУ 8820-4:2025, который устанавливает требования к механизированному разминированию. Документ определяет принципы применения специальной техники для очистки территорий от взрывоопасных предметов и вступит в силу 1 мая 2025 года.

Новый стандарт регламентирует использование различных типов средств механизированного разминирования, устанавливает требования к подготовке операторов, нормирует меры безопасности и гармонизирует украинское законодательство с международными стандартами IMAS.

Также планируется создание специального полигона для тестирования оборудования, что позволит проверять его эффективность в реальных условиях. Внедрение стандарта будет способствовать повышению эффективности гуманитарного разминирования в Украине.

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