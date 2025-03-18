Военнообязанные мужчины за границей от 18 до 60 лет смогут стать на воинский учет дистанционно – Верещук

Минобороны в течение недели внесет постановление, согласно которому граждане от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК.

Фото: sluga-narodu.com

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Военнообязанные мужчины за границей от 18 до 60 лет смогут стать на воинский учет дистанционно. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

«Сегодня провела межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета наших граждан за границей. Договорились, что Минобороны в течение недели внесет проект постановления, согласно которому граждане от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет)», – отметила Ирина Верещук.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 13 марта приняла в целом законопроект №12093, который предусматривает дистанционную уплату штрафов через приложение «Резерв+».

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, это означает, что будет упрощена оплата штрафов для военнообязанных, которые не обновили свои данные вовремя.

Также закон позволит оплатить штраф украинцам, находящимся за границей, в том числе тем, кто не обновил военно-учетные данные.

«Это позволит украинцам возвращаться домой без нарушений», – отметила Черногоренко.

Кроме того, Реестр «Оберег» видит информацию о тех, кто никогда не становился на воинский учет и не посещал ТЦК, благодаря обмену данными с Демографическим реестром.

Автор: Наталя Мамченко

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