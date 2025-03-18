Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Военнообязанные мужчины за границей от 18 до 60 лет смогут стать на воинский учет дистанционно – Верещук

18:56, 18 марта 2025
Минобороны в течение недели внесет постановление, согласно которому граждане от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК.
Военнообязанные мужчины за границей от 18 до 60 лет смогут стать на воинский учет дистанционно – Верещук
Фото: sluga-narodu.com
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Военнообязанные мужчины за границей от 18 до 60 лет смогут стать на воинский учет дистанционно. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Верещук.

«Сегодня провела межведомственное рабочее совещание по вопросам воинского учета наших граждан за границей. Договорились, что Минобороны в течение недели внесет проект постановления, согласно которому граждане от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК (сейчас это разрешено гражданам от 18 до 25 лет)», – отметила Ирина Верещук.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 13 марта приняла в целом законопроект №12093, который предусматривает дистанционную уплату штрафов через приложение «Резерв+».

Как отметила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, это означает, что будет упрощена оплата штрафов для военнообязанных, которые не обновили свои данные вовремя.
Также закон позволит оплатить штраф украинцам, находящимся за границей, в том числе тем, кто не обновил военно-учетные данные.

«Это позволит украинцам возвращаться домой без нарушений», – отметила Черногоренко.

Кроме того, Реестр «Оберег» видит информацию о тех, кто никогда не становился на воинский учет и не посещал ТЦК, благодаря обмену данными с Демографическим реестром.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.   

ТЦК ВВК военнообязанный воинский учет граница

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Военнообязанные мужчины за границей от 18 до 60 лет смогут стать на воинский учет дистанционно – Верещук

Минобороны в течение недели внесет постановление, согласно которому граждане от 18 до 60 лет, находящиеся за границей, смогут стать на воинский учет без посещения ТЦК и без прохождения ВВК.

Заработная плата работников аппаратов судов с 1 апреля увеличится на 20-87% в зависимости от должности – ГСА

Существенно размер должностного оклада увеличится в апелляционных и местных специализированных судах и гораздо меньше – в районных судах.

ВАКС: правосудие с обвинительным уклоном

Следственные судьи ВАКС уже на этапе избрания меры пресечения находятся под влиянием целенаправленно сформированного общественного мнения, и им необходимо проявлять мужество, чтобы при принятии решения не оглядываться на общественное осуждение и «атаку» общественных активистов – гораздо проще «плыть по ветру», удовлетворяя ходатайства НАБУ/САП и применяя к подозреваемым максимально строгие виды процессуального принуждения.

Для конкурсантов на должность судьи уберут требование о 75% правильных ответов на тестировании по знанию истории украинской государственности

Депутаты решили еще больше упростить требования для кандидатов в судьи относительно знания истории украинской государственности.

Военнослужащие смогут получать высшее образование, не прерывая службу — Рустем Умеров

Контрактники и призывники в возрасте 18–24 лет теперь смогут обучаться в высших учебных заведениях во время военной службы.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Андрущенко
    Сергій Андрущенко
    перший заступник голови СБ України — керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України