Правительство выделило 1,6 млрд грн на строительство и реконструкцию больниц

Средства пойдут на 10 региональных медицинских проектов.

Фото иллюстративное из открытых источников

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Кабинет Министров Украины направит 1,6 млрд грн из госбюджета на реализацию 10 инвестиционных проектов в сфере здравоохранения. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Средства пойдут на строительство и реконструкцию медицинских учреждений в разных регионах страны. Среди ключевых проектов - возведение лечебно-реабилитационного корпуса для ветеранов войны в Ровенской области, строительство хирургического корпуса в Житомирской области, реконструкция больничного комплекса в Славутиче, а также обновление медучреждений во Львове, Николаеве, Харькове, Херсоне, Сумах и Черновцах.

По данным Всемирного банка, потребности Украины в восстановлении медицинской инфраструктуры на ближайшее десятилетие оцениваются в $19,4 млрд.

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