Уряд виділив 1,6 млрд грн на будівництво та реконструкцію лікарень

Кошти підуть на 10 регіональних медичних проєктів.

Фото ілюстративне із відкритих джерел

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів України спрямує 1,6 млрд грн з держбюджету на реалізацію 10 інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров'я. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я.

Кошти підуть на будівництво та реконструкцію медичних закладів у різних регіонах країни. Серед ключових проєктів – зведення лікувально-реабілітаційного корпусу для ветеранів війни у Рівненській області, будівництво хірургічного корпусу у Житомирській області, реконструкція лікарняного комплексу в Славутичі, а також оновлення медзакладів у Львові, Миколаєві, Харкові, Херсоні, Сумах і Чернівцях.

За даними Світового банку, потреби України у відновленні медичної інфраструктури на найближче десятиліття оцінюються у $19,4 млрд.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.