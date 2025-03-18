Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно – Верещук

Міноборони в тижневий строк внесе постанову, за якою громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК.

Фото: sluga-narodu.com

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Військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно. Про це повідомила заступниця керівника Офісу Президента Ірина Верещук.

«Сьогодні провела міжвідомчу робочу нараду щодо питань військового обліку наших громадян за кордоном.

Домовились, що Міноборони в тижневий строк внесуть проєкт постанови, за яким громадяни віком від 18 до 60 років, які перебувають за кордоном, зможуть стати на військовий облік без відвідання ТЦК і без проходження ВЛК (зараз це дозволено громадянам від 18 до 25 років» – зазначила Ірина Верещук.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», Верховна Рада 13 березня прийняла в цілому законопроект 12093, який передбачає дистанційну сплату штрафів через застосунок Резерв+.

Як зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко, це означає, що буде спрощена оплата штрафів для військовозобов’язаних, які не оновили свої дані вчасно.

Також закон дозволить оплатити штраф українцям, які перебувають за кордоном, зокрема тим, які не оновили військово-облікові дані.

«Це дозволить українцям повертатися додому без порушень» – зазначила Черногоренко.

Крім того, Реєстр «Оберіг» бачить інформацію про тих, хто ніколи не ставав на військовий облік і не відвідував ТЦК, завдяки обміну даними з Демографічним реєстром.

Автор: Наталя Мамченко

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