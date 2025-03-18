Майбутні контрактники зможуть обирати локацію для проходження ВЛК через Резерв+

Міноборони впроваджує зміни в медогляді для контрактників – три варіанти локацій.

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Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала зміни в процедурі медогляду для контрактників. Тепер громадяни, які планують підписати контракт, можуть вибрати зручну локацію для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Раніше медогляд був прив'язаний тільки до місця обліку, але тепер можливі три варіанти:

За місцем обліку, як і раніше

За місцем проживання

На базі майбутньої військової частини

Це дозволить заощадити час тим, хто перебуває на обліку в одному місті, але проживає в іншому. Для цього необхідно оновити додаток Резерв+ до останньої версії.

Черногоренко зазначила, що ці зміни є частиною розвитку реформи ВЛК, що робить процес вступу на службу в Сили оборони більш зручним і доступним для бажаючих долучитися до армії.

Додамо, раніше «Судово-юридична газета» писала, що військовозобов’язані чоловіки за кордоном від 18 до 60 років зможуть стати на військовий облік дистанційно.

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