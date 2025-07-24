В Україні заброньовано понад дві тисячі священнослужителів-керівників релігійних організацій

Державна служба України з етнополітики та свободи совісті повідомила, скільки було заброньовано священнослужителів-керівників релігійних організацій.

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В Україні отримали бронювання від мобілізації 2285 священнослужителів-керівників релігійних організацій. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті.

У відомстві зазначили, що на сьогодні 7726 релігійних організацій визнано критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Нагадаємо, 26 грудня уряд передбачив можливість бронювання священнослужителів релігійних організацій в умовах мобілізації. Встановлено, що бронюванню підлягають священнослужителі за переліком посад, затвердженим Держетнополітики. Визначено також, що на юридичні особи - релігійні організації не поширюється вимога про зарплату 20 тис. грн, яка є для критично важливих підприємств, працівників яких можуть забронювати.

5 лютого Держетнополітики затвердила критерії визначення релігійної організації як критично важливої для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, а також перелік посад військовозобов'язаних священнослужителів, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час.

6 червня Держетнополітики затвердила перелік із 7726 юридичних осіб – релігійних організацій, які належать до критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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