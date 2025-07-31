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Налоговики разъяснили последствия недопуска налогового управляющего для описания имущества

13:44, 31 июля 2025
В случае недопуска налогового управляющего для описания имущества в налоговый залог или непредоставления необходимых документов составляется акт отказа.
Налоговики разъяснили последствия недопуска налогового управляющего для описания имущества
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Налоговая служба в Полтавской области сообщает о последствиях недопуска налогового управляющего для описания имущества в налоговый залог.

Если налогоплательщик не допускает налогового управляющего для описания имущества в налоговый залог и/или не предоставляет документов, необходимых для такого описания, налоговый управляющий составляет акт отказ.

После чего контролирующий орган обращается в суд с требованием остановить расходные операции на счетах/электронных кошельках, запретить отчуждение имущества и обязать такого налогоплательщика допустить налогового управляющего для проведения описания. Такие ограничения действуют в день составления акта описания имущества в налоговый залог, акта об отсутствии имущества или полного погашения налогового долга.

Налоговый управляющий не позднее рабочего дня, следующего за днем составления этих актов, обязан направить банкам, другим финансовым учреждениям, небанковским предоставлятелям платежных услуг, эмитентам электронных денег, а также налогоплательщику решение о составлении актов, которое является основанием для возобновления расходных операций и отмены запрета.

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