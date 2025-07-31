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Высший совет правосудия утвердил коммуникационную стратегию

12:06, 31 июля 2025
Высший совет правосудия утвердил Коммуникационную стратегию на 2025–2029 годы.
Высший совет правосудия утвердил коммуникационную стратегию
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Коммуникационная стратегия Высшего совета правосудия должна стать основным документом, определяющим внешние и внутренние коммуникации Совета. Она включает коммуникативные средства, методы и приемы для предоставления объективной информации о деятельности ВСП и судебной власти, налаживания диалога с обществом и органами государственной власти с целью обеспечения независимости судебной власти, гарантирования законности и осуществления беспристрастного правосудия.

Стратегия охватывает широкий круг целевых аудиторий – от граждан и журналистов до международных партнеров и молодых юристов, акцентируя внимание на прозрачности, доверии, оперативности и инклюзивности.

Утверждение стратегии является важной составляющей Дорожной карты по вопросам верховенства права, которая определяет условия для начала переговоров Украины с ЕС в рамках Кластера 1.

В стратегии определены ряд ключевых задач, в частности:

  • обеспечение прозрачной и понятной коммуникации с гражданами;
  • противодействие дезинформации;
  • продвижение мировоззренческих тем профессиональной деятельности судей;
  • формирование внутреннего единства системы правосудия и т. д.

Согласно решению ВСК пресс-центр судебной власти Украины определен главным координационным центром по реализации стратегии.

Судам всех уровней и другим органам системы правосудия рекомендовано учитывать положения новой стратегии для формирования единых коммуникационных подходов.

Документ будет обнародован на официальном веб-сайте ВСП и веб-портале «Судебная власть Украины».

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ВСП

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