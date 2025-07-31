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Европа переходит на сканеры лиц и отпечатки пальцев – новая система въезда и выезда заработает с октября

13:08, 31 июля 2025
Новая система въезда и выезда ЕС заработает с 12 октября.
Европа переходит на сканеры лиц и отпечатки пальцев – новая система въезда и выезда заработает с октября
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Европейская комиссия объявила, что с 12 октября начнется постепенное внедрение Системы въезда/выезда ЕС (EES), которая заменит традиционное штамповку паспортов для граждан стран, не входящих в Европейский Союз. Новая система будет цифровым способом регистрировать въезд и выезд путешественников из 29 европейских стран, включая государства Шенгенской зоны, для краткосрочного пребывания. Об этом сообщила Европейская комиссия.

Система EES будет собирать биометрические данные, в частности отпечатки пальцев, изображения лица и информацию о путешествиях, что позволит постепенно отказаться от практики проставления штампов в паспортах. Она направлена на модернизацию управления внешними границами ЕС, обеспечение достоверных данных о пересечении границы, выявление лиц, превысивших разрешенный срок пребывания, а также случаев мошенничества с документами или личными данными. EES будет способствовать предотвращению нелегальной миграции, повышению безопасности европейских граждан и облегчению путешествий благодаря более широкому использованию автоматизированных пограничных проверок.

По данным ЕК, новая система соответствует самым высоким стандартам защиты данных и конфиденциальности, гарантируя безопасность персональной информации путешественников. Начиная с 12 октября 2025 года, страны-члены ЕС в течение шести месяцев будут постепенно внедрять EES. В этот период пограничные органы начнут регистрировать данные граждан третьих стран на пунктах пропуска. После завершения переходного периода система будет полностью функционировать на всех пограничных пунктах.

Постепенный запуск EES имеет целью дать возможность государствам-членам, транспортной отрасли и путешественникам адаптироваться к новым процедурам, одновременно используя преимущества современной системы. Внедрение EES является важным шагом к созданию более безопасной и эффективной системы управления границами в ЕС.

В ближайшие месяцы Европейская комиссия совместно с Агентством ЕС по операционному управлению крупномасштабными ИТ-системами в сфере свободы, безопасности и правосудия (eu-LISA) продолжит сотрудничество с государствами-членами для обеспечения бесперебойного развертывания системы. С приближением даты запуска планируются информационные кампании и мероприятия для повышения осведомленности путешественников на пунктах пересечения границы, в частности в аэропортах по всему ЕС.

Система EES является частью пакета ЕС «Умные границы», направленного на совершенствование управления внешними границами с помощью передовых технологий. Пакет включает EES, Европейскую систему информации и авторизации путешествий (ETIAS), а также расширенное использование систем автоматизированного пограничного контроля (ABC), которые применяются государствами-членами. Эти инициативы вместе направлены на обеспечение более эффективного, безопасного и удобного процесса путешествий для всех, кто въезжает в ЕС или выезжает из него.

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ЕС граница

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