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Європа переходить на сканери облич і відбитки пальців – нова система в’їзду та виїзду запрацює з жовтня

13:08, 31 липня 2025
Нова система в’їзду та виїзду ЄС запрацює з 12 жовтня.
Європа переходить на сканери облич і відбитки пальців – нова система в’їзду та виїзду запрацює з жовтня
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Європейська комісія оголосила, що з 12 жовтня розпочнеться поступове впровадження Системи в’їзду/виїзду ЄС (EES), яка замінить традиційне штампування паспортів для громадян країн, що не входять до Європейського Союзу. Нова система цифровим способом реєструватиме в’їзд і виїзд мандрівників із 29 європейських країн, включно з державами Шенгенської зони, для короткострокового перебування. Про це повідомила Європейська комісія.

Система EES збиратиме біометричні дані, зокрема відбитки пальців, зображення обличчя та інформацію про подорожі, що дозволить поступово відмовитися від практики проставлення штампів у паспортах. Вона спрямована на модернізацію управління зовнішніми кордонами ЄС, забезпечення достовірних даних про перетин кордону, виявлення осіб, які перевищили дозволений термін перебування, а також випадків шахрайства з документами чи особистими даними. EES сприятиме запобіганню нелегальній міграції, підвищенню безпеки європейських громадян і полегшенню подорожей завдяки ширшому використанню автоматизованих прикордонних перевірок.

За даними ЄК, нова система відповідає найвищим стандартам захисту даних і конфіденційності, гарантуючи безпеку персональної інформації мандрівників. Починаючи з 12 жовтня 2025 року, країни-члени ЄС протягом шести місяців поступово впроваджуватимуть EES. У цей період прикордонні органи почнуть реєструвати дані громадян третіх країн на пунктах пропуску. Після завершення перехідного періоду система буде повністю функціонувати на всіх прикордонних пунктах.

Поступовий запуск EES має на меті дати змогу державам-членам, транспортній галузі та мандрівникам адаптуватися до нових процедур, одночасно використовуючи переваги сучасної системи. Впровадження EES є важливим кроком до створення більш безпечної та ефективної системи управління кордонами в ЄС.

У найближчі місяці Європейська комісія разом із Агентством ЄС з операційного управління великомасштабними ІТ-системами у сфері свободи, безпеки та правосуддя (eu-LISA) продовжуватиме співпрацю з державами-членами для забезпечення безперебійного розгортання системи. З наближенням дати запуску плануються інформаційні кампанії та заходи для підвищення обізнаності мандрівників на пунктах перетину кордону, зокрема в аеропортах по всьому ЄС.

Система EES є частиною пакету ЄС «Розумні кордони», спрямованого на вдосконалення управління зовнішніми кордонами за допомогою передових технологій. Пакет включає EES, Європейську систему інформації та авторизації подорожей (ETIAS), а також розширене використання систем автоматизованого прикордонного контролю (ABC), які застосовуються державами-членами. Ці ініціативи разом спрямовані на забезпечення більш ефективного, безпечного та зручного процесу подорожей для всіх, хто в’їжджає до ЄС або виїжджає з нього.

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ЄС кордон

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