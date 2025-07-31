Вища рада правосуддя затвердила Комунікаційну стратегію на 2025–2029 роки.

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Комунікаційна стратегія Вищої ради правосуддя має стати основним документом, що визначає зовнішні та внутрішні комунікації Ради. Вона включає комунікативні засоби, методи та прийоми для надання об’єктивної інформації про діяльність ВРП та судової влади, налагодження діалогу із суспільством і органами державної влади з метою забезпечення незалежності судової влади, гарантування законності та здійснення неупередженого правосуддя.

Стратегія охоплює широке коло цільових аудиторій – від громадян і журналістів до міжнародних партнерів і молодих юристів, акцентуючи увагу на прозорості, довірі, оперативності та інклюзивності.

Затвердження стратегії є важливою складовою Дорожньої карти з питань верховенства права, яка визначає умови для початку переговорів України з ЄС у межах Кластера 1.

У стратегії визначено низку ключових завдань, зокрема:

забезпечення прозорої та зрозумілої комунікації з громадянами;

протидія дезінформації;

просування світоглядних тем професійної діяльності суддів;

формування внутрішньої єдності системи правосуддя тощо.

Згідно з рішенням ВРП прес-центр судової влади України визначено головним координаційним центром з реалізації стратегії.

Судам усіх рівнів та іншим органам системи правосуддя рекомендовано враховувати положення нової стратегії для формування єдиних комунікаційних підходів.

Документ буде оприлюднено на офіційному вебсайті ВРП та вебпорталі «Судова влада України».

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