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Свириденко о законе про НАБУ и САП: государство прислушивается к общественному мнению и уважает позиции всех граждан

14:02, 31 июля 2025
Юлия Свириденко подчеркнула, что закон снимает вопросы относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов.
Свириденко о законе про НАБУ и САП: государство прислушивается к общественному мнению и уважает позиции всех граждан
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Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада 31 июля приняла в целом как закон законопроект №13533 относительно восстановления полномочий НАБУ и САП, внесенный Владимиром Зеленским. Законопроект поддержал 331 депутат.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко поблагодарила депутатов, которые поддержали законопроект о гарантии независимости НАБУ и САП и защите правоохранительных органов от любого внешнего влияния.

Она подчеркнула, что закон снимает вопросы относительно рисков вмешательства в работу антикоррупционных органов и укрепляет всю систему правопорядка.

«Это четкий ответ на ожидания общества и наших европейских партнеров.

Украина еще раз доказала, что является демократическим государством. Наша страна прислушивается к общественному мнению, уважает позиции всех граждан и укрепляет наши институты. Правительство Украины проинформирует всех партнеров о принятом решении», — заявила Свириденко.

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НАБУ закон САП Юлия Свириденко

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