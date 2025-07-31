Верховная Рада увеличила расходы на оборону на 412 млрд грн – приняты изменения в бюджет

В итоге депутаты решили не забирать средства из бюджета Киева и не повышать оклады прокурорам.

Фото: rada.gov.ua

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31 июля парламент принял сразу в целом законопроект 13573 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год.

Ранее министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что эти изменения необходимы, чтобы с 15 августа не появилась задолженность по денежному обеспечению военнослужащих.

Этот законопроект появился в Верховной Раде утром 31 июля. Изначально планировалось принять во втором чтении 19 или 20 августа другой законопроект 13439-3 об изменениях в бюджет. Его 16 июля уже приняли в первом чтении. Однако 31 июля было решено рекомендовать новый законопроект 13573, который включает только увеличение расходов на сектор обороны.

Из него, по сравнению с предыдущим, исключена норма о том, чтобы с 1 августа 2025 года 10% налога на прибыль, который сейчас зачисляется в бюджет города Киева, зачислять в резервный фонд государственного бюджета. Таким образом, соответствующие средства останутся в бюджете Киева.

Также в новом законопроекте отсутствует норма о повышении прожиточного минимума для расчета окладов прокуроров. Предыдущий проект предлагал повысить его с 1600 грн до 2102 грн.

В целом предлагается увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн, из которых:

115 млрд грн – на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны.

– на денежное обеспечение военнослужащих всех Сил Обороны. 216 млрд грн – на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов.

– на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов. Остальное – другие потребности армии.

Кроме того, в тексте законопроекта есть важная текстовая норма, а именно – новое распределение НДФЛ с 1 августа 2025 года:

60% – направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения).

– направляется Минобороны на закупку дронов, оружия, военной техники (это дополнительные 22,4 млрд грн для Минобороны, уже учтенные в общей сумме увеличения). 30% – Госспецсвязи на дроны.

– Госспецсвязи на дроны. 10% – на нужды бригад.

Балансирование происходит за счет тех же источников, что были определены ранее в правительственном законопроекте (ОВГЗ и перевыполнение доходов), а именно:

184,9 млрд грн – увеличение привлечения средств от ОВГЗ.

– увеличение привлечения средств от ОВГЗ. 147,5 млрд грн – перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (как указала Пидласа, в первую очередь, речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось).

– перевыполнение и ожидаемое перевыполнение собственных доходов бюджета (как указала Пидласа, в первую очередь, речь идет о НДФЛ, налоге на прибыль, акцизе с ввезенных товаров + НБУ и госкомпании перечислили больше, чем ожидалось). 65,1 млрд грн – уменьшение расходов на погашение ОВГЗ.

– уменьшение расходов на погашение ОВГЗ. 11,2 млрд грн – уменьшение расходов на обслуживание долга (проценты за пользование кредитными деньгами) — за счет курса валют и реструктуризаций.

Кроме того, обновленной статьей 39 Закона предлагается с 1 августа по 31 декабря 2025 года установить размер максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (максимальной суммы дохода застрахованного лица в месяц, на которую начисляется единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование, определенной Законом «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование») для дохода застрахованного лица в месяц в виде денежного обеспечения, денежных вознаграждений и других выплат, начисленных военнослужащим, полицейским и лицам рядового и начальствующего состава, в размере, равном пятнадцати размерам минимальной заработной платы, установленной законом (вместо 20 размеров минимальной зарплаты).

«В этой связи стоит обратить внимание, что предложенная инициатива, касающаяся уменьшения максимальной величины базы начисления единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование для военнослужащих, полицейских и лиц рядового и начальствующего состава, повлияет на наполнение бюджета Пенсионного фонда и может привести к разбалансировке его доходной и расходной части, что, в свою очередь, негативно скажется на уровне социального обеспечения лиц, выплаты которым зависят от средств государственного бюджета (лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, участникам войны, инвалидам войны и т.д.)», — отметили в ГНЭУ Верховной Рады.

Автор: Наталя Мамченко

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