У ЄС заявили, що не заморожуватимуть фінансування України через ситуацію з НАБУ та САП

У Європейській комісії запевнили, що заморожування допомоги не розглядається.

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Європейський Союз не планує зупиняти фінансову підтримку України. Водночас Брюссель чітко дав зрозуміти, що Київ має забезпечити незалежність антикорупційних органів і продовжити реформи у сфері правосуддя. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє 31 липня в Брюсселі, коментуючи ситуацію навколо НАБУ і САП.

У Єврокомісії підтвердили, що зміни до КПК України, ухвалені минулого тижня, викликали занепокоєння.

«ЄС чітко висловив серйозне занепокоєння щодо ухвалення змін до КПК України», – зазначив Мерсьє.

Він додав, Єврокомісія «тісно контактує з українською владою для виправлення ситуації». Водночас він запевнив, що заморожування допомоги не розглядається.

Водночас у Брюсселі привітали ухвалення парламентом закону, який має відновити незалежність НАБУ та САП. Документ вже підписав президент України Володимир Зеленський.

«Важливо, щоб в Україні були незалежні антикорупційні органи, і щоб Україна впровадила реформи, необхідні для дотримання верховенства права», – наголосив Гійом Мерсьє.

Проте він додав, що остаточний текст документа ще треба вивчити, та акцентував на тому, що Україна має постійно боротися з корупцією.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Верховна Рада 31 липня прийняла в цілому як закон законопроект 13533 стосовно відновлення повноважень НАБУ і САП, внесений Володимиром Зеленським. Законопроект підтримали 331 депутат. Згодом Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже підписав свій законопроект про НАБУ і САП, а лідери ЄС привітали підписання закону.

Також стало відомо, що 31 липня новий закон про НАБУ та САП опублікували у «Голосі України».

«Судово-юридична газета» раніше аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру після ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Зокрема, закон залишає зміни стосовно спрощеного порядку призначення до прокуратури без конкурсу – зокрема з числа екс-правоохоронців та зміни щодо звільнення прокурорів – у тому числі з керівних посад.

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