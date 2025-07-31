Трамп хочет, чтобы РФ и Украина договорились о прекращении войны до 8 августа — дипломат США Джон Келли

В США заявили о готовности принять дополнительные меры для обеспечения мира в Украине.

Фото: suspilne.media

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Высокопоставленный американский дипломат Джон Келли заявил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Россия и Украина договорились о прекращении войны до 8 августа. Об этом он сообщил во время выступления в Совете Безопасности ООН, пишет Reuters.

«Россия и Украина должны немедленно начать переговоры о прекращении огня и устойчивом мире. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп ясно дал понять: это должно быть сделано до 8 августа. США готовы ввести дополнительные меры для обеспечения мира», — заявил Келли на заседании Совбеза.

Напомним, ранее Трамп дал России 10 дней для достижения соглашения с Украиной, пригрозив введением пошлин и других мер, если договоренность не будет достигнута.

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