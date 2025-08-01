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Комітет Сенату США схвалив виділення близько 1 млрд доларів допомоги Україні

08:29, 1 серпня 2025
Законопроект передбачає виділення коштів на продовження військової допомоги Україні.
Комітет Сенату США схвалив виділення близько 1 млрд доларів допомоги Україні
Фото з відкритих джерел
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Комітет Сенату США з питань асигнувань схвалив законопроект щодо оборонних витрат у 2026 році, який також передбачає близько одного мільярду доларів на військову допомогу Україні, пише Reuters.

У документі сказано, що комітет погодив виділення 852 млрд доларів для Міністерства оборони США на наступний фінансовий рік, який завершиться 30 вересня 2026 року. Це на 21,7 млрд доларів або на 2,6% більше, ніж було запропоновано в бюджеті президента США Дональда Трампа.

Законопроект підтримали 26 сенаторів, а голоси «проти» віддали тільки три сенатори.

«Не тільки попередня адміністрація, але й нинішня недооцінила рівень викликів, які постали перед нами», - заявив сенатор-республіканець Мітч Макконнелл.

Законопроект передбачає виділення коштів на продовження військової допомоги Україні – 800 мільйонів доларів на потреби програми USAI та 225 мільйонів доларів на потреби програми «Baltic Security Initiative».

«Це фінансування є частиною ширшого комплексу заходів, спрямованого на стримування Росії та Китаю, а також на підтримку союзників і партнерів США, що відображає бачення Республіканської партії», – розповіла посол України у США Оксана Маркарова.

Вона додала, що згідно із процедурою, наступними кроками стануть розгляд документа всім складом Сенату, узгоджувальна конференція між двома палатами, на якій буде затверджено консолідований текст законопроекту та його остаточне ухвалення.

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США Україна

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