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Львов и Киев – в топе, но инженерные специальности не в приоритете: итоги вступительной кампании-2025

11:18, 4 августа 2025
ЛНУ имени Франко, Львовская политехника и КНУ имени Шевченко – самые популярные по количеству поданных заявлений.
Львов и Киев – в топе, но инженерные специальности не в приоритете: итоги вступительной кампании-2025
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Глава парламентского комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак сообщил о завершении вступительной кампании 2025 года. По его словам, нынешняя кампания продемонстрировала активность поступающих и широкий географический интерес — абитуриенты выбирали как столичные, так и региональные университеты, но в лидерах оказались Львов и Киев.

В то же время Сергей Бабак отметил, что активность поступающих опровергает опасения по поводу массового отъезда украинских абитуриентов за границу.

ТОП-3 самых популярных вузов среди поступающих на бакалавриат:

  1. Львовский национальный университет имени Ивана Франко — 44 тыс. заявлений
  2. Национальный университет «Львовская политехника» — 41 769
  3. КНУ имени Тараса Шевченко — 34 120

В десятку также вошли КПИ имени Игоря Сикорского, Государственный торгово-экономический университет, Черновицкий имени Ю. Федьковича, Прикарпатский имени В. Стефаника, КНЭУ, Харьковский имени В. Каразина и Волынский имени Леси Украинки.

Статистика и тенденции:

• Подано более 1,138 млн заявлений, из них 800 тыс. — на бакалавриат
• 44,3% заявлений — на бюджетные места
• Больше всего заявлений поступило из Киева (29,4%), далее — Львовская, Харьковская, Одесская и Днепропетровская области

«Оптимизма не добавляют две вещи: популярность специальностей и средний уровень конкурсного балла», — отметил Бабак.

Проблемы и вызовы:

• Востребованы в основном «традиционные» специальности: менеджмент, психология, филология, право, маркетинг
• Значительно меньший интерес к критически важным инженерным и естественнонаучным дисциплинам:

биология — около 2 тыс. заявлений
химия — почти 900
физика — 600
математика — чуть более 1 тыс.

Конкурсный балл:

• Средний по стране — 145
• Самый высокий — Харьковская область (153,2), далее — Сумская (150) и Киев (148,4).

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