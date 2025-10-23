В дом режиссера Алексея Комаровского попал шахед, фото

Дом, где проживает режиссер Алексей Комаровский, попал под шахедную атаку.

Украинский режиссер Алексей Комаровский рассказал о попадании вражеского дрона в свой дом в Киеве во время массированной атаки РФ в ночь на 22 октября.

По словам Комаровского, именно в этот день он был не в Украине и, к счастью, не пострадал.

"Родной Киев. Тяжелая ночь. Пока я в командировке, ко мне в дом прилетело. Соседи шокированы. Слава Богу, все живы" - написал Комаровский в соцсети и показал фото пострадавшего дома.

Ранее в ночь на 22 октября во время атаки беспилотников-камикадзе обломок одного из дронов повредил дом на Русановке в Киеве, где проживает вице-премьер по евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова также рассказала, что пережила тяжелую ночь обстрелов, а ее тренер по пилатесу не могла добраться до работы, поэтому пришлось отменить утреннее занятие.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в ночь на 22 октября Россия осуществила комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники и ракеты. Владимир Зеленский призвал к поддержке ПВО и новым санкциям против РФ.

