Армия Израиля нанесла авиаудары по Рафаху в южной части сектора Газа, видео

В Израиле заявили, что из-за нарушения соглашения со стороны ХАМАС ВВС начали наносить удары по этому району Газы.

Военно-воздушные силы Израиля нанесли три авиаудара по городу Рафах в южной части сектора Газа. Об этом сообщает израильский «Канал 12».

Отмечается, что 19 октября ХАМАС нарушил режим прекращения огня — произошел инцидент между бойцами ЦАХАЛа и боевиками, которые обстреляли инженерную технику в Рафахе.

«Вследствие нарушения соглашения со стороны ХАМАС ВВС начали наносить удары по этому району. По данным издания Al Arabiya, на данный момент было нанесено три авиаудара», — говорится в сообщении.

По данным арабских СМИ, в Рафахе также произошла перестрелка, однако подробности пока не приводятся.

Согласно информации военного корреспондента портала Walla Амира Бухбута, боевики ХАМАС вышли из подземных тоннелей и пытаются вернуть оставленное вооружение, несмотря на достигнутую договоренность о разоружении группировки в соответствии с планом Трампа.

Источники в ЦАХАЛ подтверждают рост числа столкновений с боевиками вдоль границы и у побережья, включая предупредительный огонь и авиаудары.

Военные источники южного командования ЦАХАЛ отмечают, что за последние двое суток наблюдается резкое увеличение количества столкновений с боевиками ХАМАС и палестинским населением вдоль «желтой линии» на границе Газы и в прибрежной зоне. По их словам, ХАМАС, вопреки соглашению, пытается вернуть контроль над приграничной территорией, восстановить свободу действий и показать, что группировка уцелела и восстанавливает свои силы.

Напомним, соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября. Позднее в Госдепартаменте США заявили, что ХАМАС планирует нападение на мирных жителей в Газе.

