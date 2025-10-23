На Закарпатье будут судить участников международной преступной группировки, которые обкрадывали граждан ЕС

В Украине заблокировали масштабную мошенническую схему по хищению средств с электронных счетов жителей Евросоюза.

В Закарпатской области перед судом предстанут участники организованной преступной группировки, которые через подпольный кол-центр обкрадывали граждан ЕС. Об этом сообщило Управление СБУ в Закарпатской области.

Согласно материалам дела, фигуранты создали в Ужгороде мошеннический кол-центр и обманывали граждан Евросоюза. Злоумышленники убеждали иностранцев вкладывать средства в несуществующие криптопроекты и использовали вирусные программы для присвоения их денег.

В настоящее время шестерым фигурантам были сообщены подозрения как участникам организованной преступной группировки. Их действия правоохранители квалифицировали по ч. 5 ст. 190 (мошенничество, совершенное организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Руководителю центра и его помощнику дополнительно инкриминировано незаконное приобретение или сбыт специальных технических средств негласного получения информации, а также их незаконное использование по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 359 УК Украины).

Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

