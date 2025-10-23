На Закарпатті судитимуть учасників міжнародного злочинного угруповання, які обкрадали громадян ЄС

В Україні заблокували масштабну шахрайську схему обкрадання електронних рахунків жителів ЄС.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Закарпатській обласній перед судом постануть учасники організованого злочинного угрупування, які через підпільний кол-центр обкрадали громадян ЄС. Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

За матеріалами справи, фігуранти створили в Ужгороді шахрайський кол-центр та ошукували громадян ЄС. Зловмисники переконували іноземців вкладати кошти у неіснуючі криптопроекти та використовували вірусні програми для привласнення їхніх грошей.

Наразі шістьом фігурантам були повідомлені підозри як учасникам організованого злочинного угруповання. Їхні дії правоохоронці кваліфікували за ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Керівнику центру та його помічнику додатково інкриміновано незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.