Практика судів
  1. В Україні

На Закарпатті судитимуть учасників міжнародного злочинного угруповання, які обкрадали громадян ЄС

16:34, 23 жовтня 2025
В Україні заблокували масштабну шахрайську схему обкрадання електронних рахунків жителів ЄС.
На Закарпатті судитимуть учасників міжнародного злочинного угруповання, які обкрадали громадян ЄС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Закарпатській обласній перед судом постануть учасники організованого злочинного угрупування, які через підпільний кол-центр обкрадали громадян ЄС. Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

За матеріалами справи, фігуранти створили в Ужгороді шахрайський кол-центр та ошукували громадян ЄС. Зловмисники переконували іноземців вкладати кошти у неіснуючі криптопроекти та використовували вірусні програми для привласнення їхніх грошей.

Наразі шістьом фігурантам були повідомлені підозри як учасникам організованого злочинного угруповання. Їхні дії правоохоронці кваліфікували за ч. 5 ст. 190 (шахрайство, вчинене організованою групою) Кримінального кодексу України.

Керівнику центру та його помічнику додатково інкриміновано незаконне придбання або збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також незаконне їх використання за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 359 КК України).

Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд СБУ Закарпаття

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Свідку у справі детектива НАБУ Магамедрасулова готують підозру за лжесвідчення у суді

Юсуфу Мамешеву, який проходить свідком у провадженні проти детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, готують повідомлення про підозру у наданні завідомо неправдивих показань у суді — джерела.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Шевченко
    Ірина Шевченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олександр Мамалуй
    Олександр Мамалуй
    заступник голови Верховного суду, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Вівдиченко
    Тетяна Вівдиченко
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду