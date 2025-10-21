Мощный торнадо наделал беды в пригороде Парижа: есть погибший, видео

В результате сильных порывов ветра в Эрмоне обрушились три строительных крана.

Сильная буря, неожиданно накрывшая Париж, повалила сразу три строительных крана. Однако наибольшую беду стихия нанесла городу Эмрон, расположенному неподалеку от французской столицы, пишет The Guardian.

Торнадо пронесся к северу от Парижа и снес три строительных крана, из-за чего один из работников, 23-летний строитель, погиб. Еще 10 человек получили ранения, а 4 из них находятся в критическом состоянии.

Но больше всего повреждений получил город в 20 километрах от Парижа, Эмрон. Там смерч повредил десять районов. Власти уже заявили, что торнадо не только свалил краны, но и срывал крыши зданий.

В Обонни поваленные деревья заблокировали дороги.

