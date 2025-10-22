Верховный Суд решил, что журналистам запрещено публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях чиновников до приговора суда

Экс-руководитель «Укртатнафты» подал в суд на интернет-издание из-за того, что журналисты указали его фамилию в новости об изменении меры пресечения и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях – Верховный Суд решил, что имя нельзя публиковать вплоть до приговора суда.

Верховный Суд решил, что журналисты не могут публиковать имя подозреваемых или обвиняемых в махинациях должностных лиц вплоть до приговора суда.

То есть, даже если уголовное производство уже находится на рассмотрении в суде, и с фамилией должностного лица можно ознакомиться в открытом доступе через сайт «Судебная власть».

Соответствующую позицию выразил Кассационный гражданский суд Верховного Суда в постановлении от 10 сентября 2025 года по делу № 757/19417/23 (председательствующий – Евгений Синельников).

Дело было инициировано по иску бывшего и. о. первого заместителя председателя правления ПАО «Укртатнафта» Руслана Ляпки, который тот подал в 2023 году.

Напомним, впоследствии, в апреле 2024 года Бюро экономической безопасности сообщило, что «по материалам детективов БЭБ будут судить «бывшего исполняющего обязанности первого заместителя председателя правления компании ПАО «Укртатнафта» (2019-2022 гг.)». То есть, БЭБ конкретно указало на должностное лицо. БЭБ, как указано на сайте Бюро, было установлено, что должностное лицо умышленно уклонилось от уплаты почти 1,6 млрд грн акцизного налога и налога на прибыль. Кроме того, он, злоупотребляя служебным положением совместно с другими лицами, осуществил растрату имущества общества, а именно нефти-сырца. По данным БЭБ, действия бывшего и. о. первого заместителя нанесли государству ущерб в общем размере более 3,25 млрд грн.

Позиция Верховного Суда

Как указал Верховный Суд в этом деле, использование (обнародование) имени лица, которое подозревается или обвиняется в совершении уголовного правонарушения, допускается исключительно после вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него, независимо от публичного статуса лица или общественного интереса к информации.

Защита нарушенного права на имя осуществляется путем удаления персональных данных из публикации, а не удаления публикации полностью, что обеспечивает баланс между правом лица и свободой медиа информировать общество.

В пересматриваемом деле бывший руководитель крупной нефтегазодобывающей компании обратился в суд с иском к интернет-изданию, в обоснование которого указал, что на веб-сайте ответчика был опубликован материал, в котором говорилось об изменении меры пресечения в отношении него и сообщении ему о подозрении в финансовых махинациях, связанных с деятельностью предприятия, руководителем которого он был.

Ссылаясь на то, что в отсутствие обвинительного приговора, вступившего в законную силу в отношении него, общество в оспариваемой статье нарушило его неимущественное право на использование имени, истец просил суд признать нарушающими его неимущественное право на использование имени действия общества и обязать ответчика удалить упомянутую публикацию.

Суд первой инстанции, с выводом которого согласился суд апелляционной инстанции, иск удовлетворил.

В кассационной жалобе ответчик, в частности, обращал внимание на наличие статуса публичного лица у истца и на общественную значимость информации, а также на то, что эти обстоятельства не были учтены судами.

КГС ВС при рассмотрении дела сделал ряд правовых выводов.

В решении Европейского суда по правам человека от 22 апреля 2010 года по делу «Фатуллаев против Азербайджана» подчеркнуто, что п. 2 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод не запрещает властям информировать общество об осуществляемых уголовных расследованиях, однако требует делать это с максимальной осторожностью и осмотрительностью, которые необходимы для соблюдения принципа презумпции невиновности.

Кроме того, учитывая ст. 32 Конституции, необходимо различать дела о защите достоинства, чести или деловой репутации путем опровержения недостоверной информации (права на ответ) и дела о защите других личных неимущественных прав, в частности перечисленных в ст. 270 ГК Украины, которые нарушены в связи с распространением об лице информации, неприкосновенность которой специально охраняется Конституцией и законами Украины и распространение которой может причинить моральный вред даже в случае, если такая информация соответствует действительности и не порочит достоинство, честь или деловую репутацию.

Ответчик нарушил неимущественное право истца на использование его имени в понимании ч. 4 ст. 296 ГК. В частности, нарушение заключалось в том, что на официальном сайте ответчика была размещена информация об истце с указанием имени и фамилии истца как лица, которое задержано и подозревается в совершении уголовного правонарушения, в отсутствие обвинительного приговора в отношении истца, который вступил в законную силу.

Проверяя доводы кассационной жалобы о том, что информация относительно истца является предметом общественного интереса и может распространяться в интересах информирования общественности, КГС ВС исходил из того, что независимо от наличия общественного интереса и того, является ли истец публичным лицом, указание его имени в публикации до вступления в законную силу обвинительного приговора суда является нарушением ч. 4 ст. 296 ГК.

Доводы кассационной жалобы о том, что оспариваемая публикация не содержит отчества истца, его изображений/фотографий, которые давали бы основания бесспорно связывать информацию с истцом, отклонены КГС ВС, поскольку установлено, что ответчик использовал собственное имя и фамилию истца, что дает возможность идентифицировать лицо.

В то же время КГС ВС отметил, что суды не обратили внимания, что часть содержания публикации содержит ссылки на имена других физических лиц, которые с иском в суд не обращались, при этом истец имеет право требовать от ответчика прекратить действия с использованием его имени, нарушившие его личное неимущественное право, путем удаления из публикации персональных данных.

Учитывая изложенное, КГС ВС изменил судебные решения суда в части удовлетворения исковых требований об обязательстве ответчика удалить всю публикацию, путем обязательства ответчика удалить в оспариваемой публикации ссылки на имя истца.

Автор: Наталя Мамченко

