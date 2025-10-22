Ярослав Юрчишин: необходимо принять закон о порабощенных РФ народах, чтобы башкорты и буряты воевали за Украину

«Величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кого может привлечь враг», – Ярослав Юрчишин считает, что принятие закона о правах порабощенных РФ народов позволит привлечь бурятов и других к войне на стороне Украины.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что парламент должен принять законопроект 11402 о порабощенных РФ народах, чтобы они воевали на стороне Украины. Об этом он сказал в своем выступлении на пленарном заседании.

«Мы понимаем, как тяжело идет процесс мобилизации, а мы при этом постоянно теряем шансы привлечь на нашу сторону воевать тех, кто может это делать максимально заинтересованно и максимально качественно.

Речь идет о порабощенных Россией народах. Мы с вами знаем, что Россия максимально использует татар, башкортов, бурятов, уничтожая их и пытаясь уничтожать нас.

На самом деле величайшее искусство войны — это организация, чтобы против тебя воевали те, кто... кого может привлечь враг.

И мы на самом деле с вами, более 77 депутатов из разных фракций, более года назад подготовили законопроект 11402 об основах политики в отношении порабощенных Россией народов, который бы четко показал, кто в этой войне на стороне тех, кто до сих пор находится под колониальным гнетом РФ.

К сожалению, несмотря на то, что после сложных дискуссий в Комитете по иностранным делам мы все-таки имеем согласованную позицию Министерства иностранных дел, комитета относительно рассмотрения данного законопроекта с использованием 116 статьи. Мы до сих пор не можем рассмотреть этот законопроект, и Согласительный совет, несмотря на все предложения, постоянно его не включает в повестку дня», – отметил он.

«Я благодарю господина Мережко. Я позитивно отмечаю роль Марьяны Безуглой, которая возглавила рабочую группу. Но нам критически важно принять этот закон. Прошу это выступление считать обращением к Согласительному совету и всем фракциям поддержать данное решение за нашу и вашу свободу, пусть в наших рядах воюет побольше порабощенных Россией народов», – указал Юрчишин.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», представителям «колониальных народов РФ», подвергшимся притеснениям, включая граждан РФ, предлагается упростить процедуру въезда в Украину и пребывания здесь. Такой законопроект 11402 об основных принципах государственной политики Украины относительно взаимодействия с национальными движениями колониальных народов Российской Федерации рекомендовал принять в первом чтении Комитет ВР по вопросам внешней политики.

Инициаторами законопроекта выступили нардепы Ярослав Юрчишин, Никита Потураев, Владимир Вятрович и другие.

Так, в Законе «Об иммиграции» предлагается предусмотреть, что разрешение на иммиграцию предоставляется лицам, которые представляют «колониальные народы РФ и подверглись притеснениям и нарушениям своих прав вследствие колониалистской политики РФ». Для них может быть установлена квота на иммиграцию.

В Законе «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства» предлагается, чтобы представители колониальных народов РФ (в частности, граждане Российской Федерации или лица без гражданства), которые прибыли по письменному разрешению соответствующего органа Сил обороны Украины для выполнения задач в интересах обороны Украины и т.д., считаются такими, которые на законных основаниях временно проживают на территории Украины на период выполнения таких задач.

Законодатели также предлагают, чтобы представители колониальных народов РФ (в частности, и граждане РФ), которые в период действия военного положения прибыли в Украину для оказания медицинской помощи, реабилитационной помощи на волонтерских началах в качестве медицинских работников, специалистов по реабилитации и получили удостоверение на временное проживание, считались такими, которые на законных основаниях находятся на территории Украины, на период такого волонтерства.

К этому законопроекту, как следует из решения комитета, государственные органы высказали ряд критических замечаний.

В частности, СБУ указала, что законопроект не устанавливает, кто именно относится к лицам, представляющим «коренные порабощенные народы РФ», не определяют, какими документами это подтверждается, а также не содержат даже ориентировочного перечня документов, подтверждающих факт притеснений и нарушений прав таких лиц.

Кроме того, не урегулирован механизм установления принадлежности отдельных лиц к «коренному порабощенному народу РФ», которые постоянно проживают на ее территории. Отсутствие дипломатических связей с РФ делает невозможным проведение каких-либо проверок подлинности поданных документов, что дает возможность для их фальсификации и использования этой процедуры для незаконного получения права на постоянное проживание на территории Украины представителями спецслужб РФ, а также лицами, причастными к совершению тяжких и особо тяжких преступлений насильственного характера, членов и сторонников международных террористических организаций и т.д.

Кроме того, в законопроекте отсутствуют положения или ссылки на другие нормативно-правовые акты, которые регламентировали бы форму и механизм предоставления письменного разрешения соответствующего органа Сил обороны Украины, срок действия разрешения, вопросы проведения проверочных мероприятий с целью недопущения случаев прибытия на территорию Украины лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности.

