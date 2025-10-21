В Киеве проходят обыски у бывшего руководителя «Молодого театра» Андрея Белоуса — фото

Правоохранители проводят обыски у бывшего директора «Молодого театра» Андрея Белоуса.
Об этом сообщили «Судебно-юридической газете» собственные источники в правоохранительных органах.
По данным следствия, Белоуса подозревают по статьям по ч. ч. 2, 3 ст. 152 и ч. ч. 1, 2 ст. 153 УК Украины.
Другие детали дела пока не разглашаются — следственные действия продолжаются.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве полиция начала расследование в отношении преподавателя столичного университета, которого обвиняют в домогательствах. По данным СМИ, речь идёт о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрее Белоусе.
Позже Андрей Белоус покинул должность директора — художественного руководителя Киевского академического Молодого театра.
«В частности, Андрей Белоус подал заявление об увольнении по соглашению сторон. Также уже подписан соответствующий приказ Департамента», — сообщили в Департаменте культуры КГГА.
