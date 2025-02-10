Андрія Білоуса відсторонять з посади художнього керівника Молодого театру — КМДА

Художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинувачують у домаганнях, відсторонять з посади.

Фото: babel.ua

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Директора – художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса відсторонять від виконання посадових обов’язків. Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко, передає офіційний портал Києва.

У КМДА зауважили, що це необхідно для об’єктивного та неупередженого розгляду обставин справи щодо неетичної поведінки та «створення умов для відкритого діалогу між усіма сторонами конфлікту».

Також відсторонення дасть змогу провести всебічний аналіз ситуації та ухвалити подальші управлінські рішення, що відповідатимуть інтересам усього колективу й глядачів, запевнили у КМДА.

Ганна Старостенко додала, що 10 лютого, у приміщенні держадміністрації відбулася зустріч з ініціативною групою, під час якої обговорили подальші кроки.

«Міська влада займає принципову позицію: жодні прояви харасменту, дискримінації чи принизливого ставлення в закладах культури неприпустимі», — наголосила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

У театрі створять комісію для аналізу ситуації, яка за потреби вживатиме «належних заходів реагування».

Раніше «Судово-юридична газета» писала, у Києві поліція почала розслідування щодо викладача столичного університету, якого звинувачують у домаганнях. За даними ЗМІ, мова йде про викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

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