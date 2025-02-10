Андрея Билоуса отстранят от должности художественного руководителя Молодого театра — КГГА

Художественного руководителя Молодого театра Андрея Билоуса, которого обвиняют в домогательстве, отстранят от должности.

Фото: babel.ua

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Директора – художественного руководителя Киевского национального академического Молодого театра Андрея Билоуса отстранят от исполнения должностных обязанностей. Об этом сообщила заместитель главы КГГА Анна Старостенко, передает официальный портал Киева.

В КГГА отметили, что это необходимо для объективного и беспристрастного рассмотрения обстоятельств дела по неэтическому поведению и «создание условий для открытого диалога между всеми сторонами конфликта».

Также отстранение позволит провести всесторонний анализ ситуации и принять дальнейшие управленческие решения, отвечающие интересам всего коллектива и зрителей, заверили в КГГА.

Анна Старостенко добавила, что 10 февраля в помещении госадминистрации состоялась встреча с инициативной группой, во время которой обсудили дальнейшие шаги.

«Городские власти занимают принципиальную позицию: никакие проявления харасмента, дискриминации или унизительного отношения в заведениях культуры недопустимы», — отметила замглавы КГГА Анна Старостенко.

В театре создадут комиссию для анализа ситуации, которая при необходимости будет принимать «должные меры реагирования».

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что в Киеве полиция начала расследование в отношении преподавателя столичного университета, которого обвиняют в домогательстве. По данным СМИ, речь идет о преподавателе Киевского национального университета имени Карпенко-Карого Андрее Билоусе.

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